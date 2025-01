Interdição muda o trânsito na avenida Mário Covas a partir de quinta-feira (30); veja como vai ficar

Na quinta (30), e na sexta-feira (31), o trânsito na avenida Mário Covas, em Ananindeua, sofrerá mudanças devido a uma interdição no trecho onde é construído um viaduto, no cruzamento com a avenida Três Corações.

Conforme a imagem divulgada nesta quarta-feira (29) pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), as mudanças vão afetar, todos os sentidos da via: quem segue pela avenida Mário Covas em direção à av. Independência, quem sai da Cidade Nova, em direção à BR-316 e quem segue pela av. Mário Covas, pelo sentido BR-316, em direção à Cidade Nova.

Mudanças no trânsito em torno das obras do viaduto da Mário Covas com as Três Corações (Ascom / NGTM)

Como ficará o trânsito no local?

Para quem trafega pela av. Mário Covas no sentido Independência, a interdição não permitirá passar direto pelo cruzamento com a av. Três Corações. O condutor terá que virar à direita, entrando na av. Três Corações, fazer o retorno, voltar para a av. Mário Covas e seguir adiante.

Quem segue pela av. Mário Covas no sentido BR-316 e pretende entrar na av. Três Corações, não poderá fazer o cruzamento como de costume. É necessário seguir um pouco mais adiante pela av. Mário Covas, pegar o primeiro retorno, que estará em frente a um supermercado na área, e, depois, seguir em direção à av. Três Corações.

Já quem trafega pela av. Três Corações em direção à BR-316, não poderá cruzar as duas pistas da av. Mário Covas, virando à esquerda, como de costume. Será necessário seguir pela direita, na av. Mário Covas, sentido Independência, para pegar o primeiro retorno e, só então, acessar o sentido BR-316 da av. Mário Covas.

Qual o motivo da interdição?

Na quinta e sexta-feira, a obra de construção do viaduto da av. Mário Covas com a av. Três Corações passará por um teste de carga, para avaliar se os pilares de sustentação suportam o peso dos veículos.

Conforme o NGTM, o método adotado para o teste foi o de ensaio de carregamento dinâmico em estacas de fundação, que permite determinar a carga mobilizada e a integridade de estacas.

O titular do NGTM, Adler Silveira observa que “Na prova, é aplicado um carregamento dinâmico e são realizadas medições para avaliar o comportamento da estrutura diante das cargas. Conforme os resultados, é possível verificar se a fundação atende às especificações técnicas e normas vigentes. Mais uma etapa importante para o avanço da obra desse importante equipamento”.

A obra está 50% executada e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2025. Este viaduto medirá 350m de comprimento e terá 7 m de largura, possibilitando aos condutores que estiverem na Av. Três Corações seguem pelo elevado em direção à rodovia BR-316.