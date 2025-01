Ato fecha trecho da avenida Visconde de Souza Franco causando transtornos no trânsito nesta quarta

Manifestantes bloquearam um trecho da avenida Visconde de Souza Franco nas proximidades da rua Boaventura da Silva, no Umarizal, causando congestionamentos e atrasos no trânsito da região na manhã desta quarta-feira (29). O ato, que reuniu dezenas de pessoas, causou congestionamento no trecho.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram os transtornos enfrentados no local, popularmente conhecido como "Doca". Um longo engarrafamento se formou na rua Boaventura da Silva. Os manifestantes ocuparam boa parte da via.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) detalhou que equipes do órgão foram acionadas ao local para orientar o trânsito na área. Ás 14h08 a Semob informou que a manifestação já havia acabado.