Prefeitura de Belém dá início à renovação da sinalização horizontal na av. Augusto Montenegro

Cerca de 24 faixas de pedestres ao longo de toda a avenida Augusto Montenegro, nos dois sentidos da via, vão ser renovadas pela Prefeitura de Belém. O trabalho de revitalização da sinalização horizontal de trânsito no trecho que vai da Estação do BRT, localizada na rotatória do Satélite, até o Entroncamento, no bairro do Castanheira, está sendo executado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e começou na noite da última quarta-feira, 22.

A ação faz parte do planejamento estratégico da Prefeitura de Belém para a revitalização da sinalização das vias da cidade. Durante o ano, o serviço será estendido a diversos bairros, incluindo áreas centrais e aquelas com maior fluxo de veículos. Essa é a primeira etapa de um trabalho contínuo de melhoria da infraestrutura viária.

O início do trabalho foi acompanhado pelo prefeito Igor Normando e o titular da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Luciano Oliveira.

Mobilidade com segurança

A principal motivação por trás dessa iniciativa é promover a melhoria da mobilidade urbana, acessibilidade e segurança. Sinalizações claras, duradouras e de fácil visibilidade são fundamentais para garantir um trânsito mais seguro, organizado e eficiente, contribuindo diretamente para a redução de acidentes, especialmente os envolvendo colisões e atropelamentos de pedestres, como explica o secretário de Segurança e Ordem Pública.

“O trabalho de revitalização das faixas de pedestre e também das faixas de retenção de veículo implica numa demarcação de garantia da segurança do pedestre. É importante isso porque, tanto o condutor quanto o pedestre, passam a ter consciência dos espaços que estão reservados para cada um deles no cenário do trânsito e, assim, se orientem e se respeitem. Dessa forma, consequentemente temos mais segurança nesse processo”, destaca Oliveira.

O trabalho de revitalização da sinalização horizontal, especialmente das faixas de pedestres visa orientar os motoristas a respeitarem as pessoas que circulam pelas ruas de Belém, além de promover a infraestrutura viária da capital, que tem atraído cada vez mais visitantes, especialmente devido ao seu crescente papel como um dos principais destinos turísticos do País, o que inclui a expectativa com a realização da COP 30, o maior evento global sobre mudanças climáticas que vai ocorrer em novembro deste ano.

A Semob dará sequência à revitalização da sinalização horizontal ao longo do ano, abrangendo o maior número possível de ruas. Além ​disso, está prevista a instalação de novas placas de sinalização vertical em pontos estratégicos, como placas de “Pare”, “Atenção”, “Cuidado” e outras, que contribuirão para a segurança no trânsito.

A Semob também destaca que, além da sinalização, serão desenvolvidas ações complementares, como campanhas educativas sobre o respeito às regras de trânsito, o fortalecimento do transporte coletivo e a criação de alternativas para a mobilidade urbana, sempre com foco na segurança e na qualidade de vida dos cidadãos.