Relatório técnico atesta boas condições de samaumeira da praça Santuário, diz Semma

Após preocupações levantadas pela população sobre a saúde da Samaumeira localizada na praça Santuário, no bairro de Nazaré, um relatório elaborado por especialistas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Semma) apontou que a árvore está saudável e não representa risco para os moradores ou para o meio ambiente. A Prefeitura de Belém realizou uma vistoria técnica para avaliar a condição da árvore nesta quinta-feira (23) com a presença do prefeito Igor Normando e da titular da Semma, Juliana Nobre.

Uma mancha branca identificada no caule é composta por líquens, que é uma associação natural entre fungos e algas ou cianobactérias. Segundo o documento, líquens são bioindicadores que apontam a boa qualidade do ar, sendo comum neste período de inverno. Ainda segundo o relatório, embora o excesso de líquens possa prejudicar vegetais menores, esse não é o caso da samaumeira em questão, que se mantém saudável.

O único cuidado recomendado pelos técnicos foi a aplicação de um inseticida específico para eliminar cupins que habitam na árvore, medida que será realizada pela Semma. O prefeito Igor Normando, acompanhado da secretária de Meio Ambiente, Juliana Nobre, esteve no local para conferir os resultados do relatório técnico que garantiu a saúde da árvore. Ele destacou o compromisso da Prefeitura em atender às preocupações da população e reafirmou que não há motivos para alarme.

“A gente veio ver a saúde da nossa samaumeira, que foi amplamente divulgada nas redes sociais como uma preocupação devido às manchas brancas. A preocupação com a possibilidade de queda era muito grande. Pois bem, estivemos in loco, e os engenheiros fizeram toda a avaliação do vegetal. Podemos garantir que a samaumeira está com a saúde em dia. O que houve foi apenas uma associação de fungos e algas que se tornam uma simbiose, mas isso não é prejudicial ao vegetal”, detalhou.

Resultados

A secretária Juliana Nobre explicou os resultados apresentados no laudo técnico, tranquilizando a população sobre o estado da samaumeira. “Nós viemos aqui fazer uma vistoria na samaumeira para ver o que os nossos técnicos concluíram. A mancha branca que apareceu na árvore é um processo de simbiose, que é a associação de algas e fungos. Eles são apenas indicadores da qualidade do ar. Então, onde eles aparecem nos vegetais, indica que o ar está bom naquele local”.

“Árvores desse porte não têm a fisiologia prejudicada. A árvore está saudável, o tronco e a raiz não apresentaram lesões. O que ela tem são alguns cupins de solo, mas isso já será tratado com cupinicidas que serão aplicados. A árvore está boa, não apresenta risco de queda e não devemos nos preocupar por ora com essa situação”, completa Juliana. Além disso, a secretária ressaltou o trabalho contínuo da Semma em realizar vistorias nas árvores da cidade, com o objetivo de identificar possíveis riscos e garantir a segurança e preservação da vegetação urbana.