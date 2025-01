Prefeitura analisa causas da queda de árvore no bairro da Marambaia, em Belém

A Secretaria de Meio Ambiente e Clima (Semma) analisa as causas que levaram à queda de uma árvore na Rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (22/1), depois de uma forte ventania acompanhada de chuva. Segundo a prefeitura, tratava-se de uma mangueira, cuja raiz apresenta evidentes sinais de apodrecimento, possivelmente causado pela concretagem aplicada sobre ela, o que pode ter provocado seu sufocamento e, consequentemente, o apodrecimento das raízes.

VEJA MAIS

Uma equipe técnica da pasta foi até o local para levantar informações que vão compor o laudo com as causas da queda da árvore. A Semma esclareceu que, até o fim da manhã desta quinta-feira (23/1), não recebeu “nenhuma comunicação sobre danos materiais, mas enfatiza que está à disposição dos moradores nesse sentido e orienta que qualquer necessidade ou reclamação sobre o assunto deve ser imediatamente informado ao protocolo da Secretaria para a comunicação e solicitação de ressarcimento de danos”.

Ainda de acordo com a Secretaria, a árvore já foi cortada e a remoção completa do material será realizada ainda nesta quinta (23/1). A Prefeitura de Belém destacou ainda que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima retomou as ações de poda na cidade. “Trata-se de uma atividade fundamental para evitar quedas de árvores, especialmente durante o período em que as chuvas vêm acompanhadas de ventanias, muitas vezes violentas”, comunicou.