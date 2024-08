Pará registra casos de Mpox em 2024; veja números

Devido ao crescimento expressivo de casos e de mortes causadas por uma nova variante da Mpox, conhecida popularmente como varíola dos macacos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a doença como emergência sanitária internacional. No Pará, a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa) informou na quarta-feira (14) que, em quase 8 meses de 2024, o Estado registrou 2 casos de Mpox. Em 2023, foram 32 registros da doença em solo paraense.

"A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que foram registrados 32 casos em 2023 e 2, até o momento, em 2024", diz o comunicado.

Ainda conforme a secretaria, não há casos da doença sendo investigados no Pará. “O acompanhamento e monitoramento dos pacientes são feitos pelas secretarias de saúde municipais. O Estado do Pará tem um plano de contingência, se necessário, além de fluxos bem definidos com a vigilância epidemiológica, assistência e laboratório para a investigação dos casos”, afirma a Sespa.

Conforme a nota, a doença pode afetar mais severamente quem possui problemas no sistema imunológico. “A MPOX é uma doença que foi transmitida aos humanos a partir de um vírus que circula entre animais, e as complicações são mais comuns em pacientes com problemas no sistema imunológico. Atualmente, não há vacina em ampla escala", diz a Sespa.

O decreto de emergência de saúde pública mundial foi realizado pela OMS na quarta-feira (14/8), devido à disseminação da doença na República Democrática do Congo e em outros países da África.

Variante

A nova variante da doença, chamada ‘1b’, está circulando especialmente na República Democrática do Congo (RDC). Segundo as pesquisas, a nova cepa tem letalidade de até 10%. O preocupante é que a variante que circulou em 2022 tinha letalidade de apenas 1%. A 1b ainda não foi registrada fora do continente africano, porém, o temor das autoridades é que a doença se espalhe. Isso ocorreu em 2022, quando a variante 2 foi registrada em vários outros países do mundo.

Risco

O Ministério da Saúde instalou, nesta quinta-feira (15/08), o Centro de Operações de Emergência em Saúde para coordenar ações de resposta à Mpox no Brasil. A decisão ocorreu após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar emergência de saúde pública global devido à doença, chamada popularmente de varíola dos macacos.

O centro deve reforçar a vigilância e o planejamento relacionado à mpox e coordenar as ações de resposta para que o país não seja pego de surpresa em caso de uma epidemia mundial.

Embora o Brasil apresente estabilidade de casos da doença desde o início de 2023, entre as medidas que serão adotadas estão a aquisição de testes de diagnóstico, alerta para viajantes e atualização do plano de contingências. Atualmente, não há previsão de vacinação em massa contra a Mpox no Brasil.

No pico de emergência global em 2022, o Brasil teve quase 12 mil casos confirmados. Este ano, foram notificados 709 casos confirmados ou prováveis. Da lá pra cá, foram registrados 16 mortes, sendo a mais recente em abril de 2023.

A vacinação contra a Mpox foi iniciada em 2023, durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, com o uso provisório da vacina liberado pela Anvisa, priorizando a proteção das pessoas com maior risco de evolução para formas graves da doença. Desde o início da vacinação, mais de 29 mil doses foram aplicadas.