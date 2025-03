Mototaxista é assassinado por dupla armada em Abaetetuba

Um mototaxista identificado como Roselito Barbosa Vilaça, mais conhecido como “Doda”, de 55 anos, foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (19/3), em Abaetetuba, nordeste do Pará. As informações iniciais são de que a vítima teria sido abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta e efetuaram os disparos.

Os relatos iniciais são de que Roselito retornava para casa, por volta de 5h30, após deixar o filho no trabalho. Quando a vítima estava próxima ao imóvel onde morava, na ‘rua da biqueira’, os dois suspeitos, que também estavam de moto, o pararam e efetuaram os disparos. Não há mais detalhes oficiais sobre o que teria ocorrido entre a vítima e os executores ou qual a motivação para o crime. Após o assassinato, os suspeitos fugiram.

Testemunhas informaram que os vizinhos escutaram os disparos e acionaram a Polícia Militar. No local, as autoridades policiais foram informadas de que Roselito teria sido vítima de um suposto latrocínio. No entanto, somente as investigações da Polícia Civil poderão esclarecer o real motivo para o assassinato da vítima e quem são os autores do crime. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Homicídios de Abaetetuba trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Roselito Barbosa Vilaça, 55 anos. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicaram.