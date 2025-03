Suspeito de ‘estelionato sentimental’ é preso pela PC em Cametá

Um homem foi preso preventivamente suspeito de cometer o crime de “estelionato sentimental”, em Cametá, no nordeste do Pará. A ação para capturar o suspeito foi realizada nesta quarta-feira (19/3), durante a operação ‘Falso Príncipe’, na localidade de Vila do Carmo. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria realizado várias transferências de dinheiro para o suspeito.

O “estelionato sentimental” é uma fraude que se caracteriza pela manipulação emocional da vítima para obter vantagens financeiras. No caso investigado, agentes das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) e à Criança e ao Adolescente (DEACA) atuaram na operação que identificou o principal suspeito do crime.

A PC foi acionada, na época, por uma denúncia informando que uma mulher havia sido induzida pelo companheiro a acreditar que as economias seriam usadas para comprar um veículo para o casal. No entanto, o valor era furtado da conta através de diversas transferências bancárias feitas por ele e que não foram autorizadas pela vítima.

Segundo a PC, ao longo das investigações, foi identificado que o veículo nunca existiu e, durante a abordagem, o investigado alegou ter realizado um financiamento em nome de outra pessoa. As autoridades policiais ainda informaram que o suspeito já é investigado por estelionato e crimes similares, possuindo diversos boletins de ocorrência. Ele recebeu voz de prisão, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil e segue à disposição da Justiça.