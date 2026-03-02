Marabá: homem é morto a tiros enquanto bebia em conveniência

Eloi de Jesus Neto foi executado com pelo menos sete tiros na madrugada desta segunda-feira (2), enquanto bebia na companhia de uma mulher em uma conveniência na Alameda Castanheira, no bairro São Félix Pioneiro, em Marabá, região sudeste do Pará. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Para o portal Correio de Carajás, a polícia informou que dois homens chegaram em uma motocicleta no estabelecimento. O passageiro desceu do veículo e efetuou vários disparos contra Eloi. Na sequência, ele fugiu com o condutor.

Ainda conforme o Correio, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador se aproxima e avança sobre a vítima. No vídeo, outras pessoas que estavam próximas fogem para se proteger, entre elas uma mulher com uma criança pequena no colo. Por enquanto, não há confirmação oficial sobre outros feridos.

A Polícia Militar foi acionada ao caso por volta de 1h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também se deslocou até o local do crime, mas não houve tempo de socorrer a vítima. No corpo havia diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, pelo menos sete, que atingiram braços, pernas e tórax. Próximo a ele foram encontrados sete estojos de munição calibre ponto 40.

Segundo o Correio de Carajás, a vítima possuía histórico criminal por roubo de veículos e receptação no Estado da Bahia e estava em liberdade provisória. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.