Jovem é ameaçada e arrastada pelos cabelos por não usar sutiã; entenda o caso

Uma jovem de 18 anos foi agredida e arrastada pelos cabelos na última quarta-feira (16) após uma mulher a acusar de estar sem sutiã. A agressão aconteceu em uma galeria de arte, que fica localizada em Curitiba (PR). O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local e está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu quando a jovem, que estava voltando de um cursinho preparatório para o vestibular, foi abordada pela agressora no meio da rua. Antes do ataque, a mulher começou a ofendê-la com palavras preconceituosas pelo único motivo de ela não estar usando sutiã.

Após perceber o perigo da situação, a jovem resolveu entrar em uma galeria de arte, mas foi seguida pela agressora que manifestou socos contra a vítima que não aguentou a pancada e caiu no chão do local. Logo após a agressão, a mulher arrastou ela pelos cabelos e, em seguida, fugiu correndo do estabelecimento.

Investigação do caso

Em nota, a Polícia Civil (PC/PR) informou que o caso está sendo investigado e as informações sobre a identidade da agressora foram identificadas, mas a mulher ainda não compareceu à delegacia para ser interrogada pelos policiais. A defesa da vítima alegou que a situação é um "episódio gravíssimo de violência física e psicológica".

"Durante o ataque, a suspeita a arrastava pelos cabelos, dizendo que iria matá-la e que a estava levando 'para a morte', que seu marido estaria do lado de fora aguardando para concluir o ato criminoso. A violência cessou apenas quando terceiros gritaram por socorro, momento em que a agressora fugiu do local", afirmou a defesa da jovem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)