Jovem é agredida por casal e expulsa por seguranças de casa de show no bairro do Bengui, em Belém

Uma jovem de 25 anos foi agredida por um casal e expulsa pelos seguranças de uma casa de show no Bengui, em Belém, na madrugada de segunda-feira (23). A vítima recebeu socos na cabeça, em partes do rosto e em outras regiões do corpo, além de ter a roupa rasgada e duas unhas arrancadas durante a confusão. O caso foi registrado na delegacia do mesmo bairro onde o crime ocorreu.

Ela conversou com exclusividade à redação integrada de O Liberal na tarde desta quarta-feira (26) e explicou como tudo ocorreu.

A jovem, acompanhada de um amigo, foram até o estabelecimento na noite de domingo (22) pela primeira vez. Ela contou que um homem, que apresentava sinais de embriaguez, estava na casa de shows e foi quem começou toda confusão após supostamente pegar algumas bebidas alcoólicas da mesa deles sem a devida permissão.

A vítima relatou que alguns seguranças contaram que estariam à disposição para ajudá-la.

"Tinha um rapaz que estava bebendo muito perto de uma mesa onde estávamos. Ele veio puxar assim comigo e o meu amigo. Depois fui ao banheiro e os outros clientes disseram que esse homem teria pego três bebidas que compramos, sem a nossa permissão. Discuti com ele e depois os seguranças me disseram que estavam ali para me ajudar”, disse.

Algum momento depois, o homem teria tentado apanhar mais bebidas da jovem sem que ela soubesse. Por volta de 2h, foi que a briga começou. “Nessa segunda vez, fiquei em pé perto da mesa pra ele não se aproximar. O rapaz tentou pegar bebida do mesmo jeito. Dei uns tapas nele. Não demorou muito os seguranças vieram e outros clientes disseram para eles o que passei”, afirmou.

Foi então que uma mulher, que se dizia primo do rapaz que supostamente tentou furtar as bebidas, acompanhada do companheiro dela, se aproximaram da jovem e a agrediram.

Ela alega que se sentiu humilhada e que depois da violência, os seguranças a expulsaram da casa de show e jogaram os pertences dela e do amigo na rua.

“Eles me bateram no rosto, na cabeça, no braço, tive a unha arrancada e até rasgaram o meu vestido. Fiquei com o seio de fora. Os seguranças não interviram. Depois dessa humilhação toda, os seguranças nos expulsaram e atiraram todos os nossos pertences na rua. Os frequentadores que presenciaram tudo foram nos ajudar”, revelou.

Após a agressão, a jovem compartilhou o caso nas redes socais e recebeu comentários de internautas de que supostamente era comum casos como dela ocorreram no local.

Dois dias após o ocorrido, já nesta quarta-feira (26), a vítima realizou exame de lesão corporal no Instituto Médico Legal (IML), para comprovar a violência.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil, para saber quais medidas estão sendo tomadas e se já houve algum outro registro de violência no local. O Grupo Liberal aguarda retorno.