Polícia Civil pede à Justiça prisão preventiva de homem que matou adolescente em Parauapebas

A Polícia Civil identificou o homem que matou, na madrugada da última segunda-feira (21), com um tiro pelas costas, um adolescente de 16 anos. O crime ocorreu em um bar da Vila Palmares 2, em Parauapebas, no sudeste paraense, onde o jovem tinha acabado de chegar. As informações são do blog do Zé Dudu.

O delegado que preside o inquérito, Melquisedeque Ribeiro, da Delegacia de Homicídios, da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, de Parauapebas, já pediu à Justiça a prisão preventiva do acusado, identificado como Valmir Nascimento Marinho.

A mãe do adolescente e a madrinha dele acreditam que o jovem foi assassinado por engano . Elas foram informadas de que, horas antes, um adolescente do grupo de amigos do jovem havia se envolvido em uma confusão com uma filha de Valmir.

“Ele foi criado aqui. Tinha os amigos, e todos se vestiam com roupas e sapatos iguais. Cortavam o cabelo igual, coisa de adolescente. Ele atirou no menino pelas cotas, nem olhou no rosto dele”, contaram. Elas pedem Justiça.

O adolescente trabalhava, com o padrasto, como montador de móveis. Ele estudava e juntava dinheiro para fazer um curso de inglês.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.