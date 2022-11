Pescador escorrega, bate cabeça dentro de barco e morre no Trapiche de Icoaraci

Um pescador, que não foi identificado, morreu na tarde desta segunda-feira (28) no Trapiche de Icoaraci, localizado na Rua Siqueira Mendes, no distrito de Belém. A vítima supostamente teria escorregado dentro de um barco em que estava – que não ainda se sabe o trajeto que fazia – e batido a cabeça na embarcação durante a queda. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes de receber atendimento médico. Até o momento, o caso está sendo tratado pelas autoridades como morte acidental.

Uma equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º) está no local e isolou a área para que peritos criminais da Polícia Científica do Pará (PCP) removessem o corpo da área ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na Seccional de Icoaraci e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC). Testemunhas serão ouvidas pela polícia e podem ajudar na elucidação do caso, junto com exames necroscópicos da PCP.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre para a PC e a PM. A reportagem aguarda retorno.

Ajude a polícia com mais informações sobre o caso

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.