Homem cai da moto e morre à beira da rodovia em Terra Alta

O corpo de uma pessoa do sexo masculino, identificado como sendo de Ricardo Raphael Furtado de Jesus, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 28, às margens da rodovia PA-136, no município de Terra Alta no nordeste do Pará. A Polícia Civil do Pará (PC) investiga o caso, mas considera, até o momento, que tudo indica que foi acidente de trânsito.

Segundo informações repassadas pela PC, em nota, o corpo apresentava lesões compatíveis com acidente de trânsito. Nas redes sociais, onde circula a foto do corpo - que não será exibida aqui por expor muito detalhes do cadáver - uma pessoa comentou que conhecia a vítima pelo nome de Raphael.

O caso é investigado pela delegacia de Castanhal. O delegado de polícia civil, André Tavares, detalha que, próximo ao corpo, foram localizados sua carteira, telefone e motocicleta. Ele diz que, provavelmente, a vítima caiu do veículo.