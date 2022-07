Homem é executado dentro de casa por dupla em motocicleta na Grande Belém

POLÍCIA

Operação no Complexo do Alemão: Polícia identifica 'Esquilo Doido', foragido do Pará baleado no RJ

Conhecido como “matador de policiais” no Pará e com mandado de prisão em aberto, Hideraldo Alves deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão com a identificação falsa de Adriano Castro Pires