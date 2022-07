Homem é assassinado a tiros no Maguari, em Ananindeua

João da Silva Jardim, de 29 anos, foi assassinado a tiros por volta das 20h30, desta quinta-feira (21), na rua Santarém esquina com a Segunda Rua, no conjunto Guajará II, no bairro do Maguari, em Ananindeua. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima. O crime não teve testemunhas.

Policiais militares do 6º Batalhão disseram que tiveram dificuldades para colher informações junto a moradores, mas conseguiram confirmar que João era morador da área e tinha cinco passagens pela polícia pelos crimes como tráfico de drogas e até homicídio.

"Eles (moradores) dizem que não viram nada, nem mesmo se quem matou estava a pé, de carro ou de bicicleta", afirmou um policial do 6º BPM, que integrou a primeira guarnição que chegou ao local do crime.

Apesar disso, há versões de populares que afirmam que os homicidas chegaram de motocicleta. "A esposa dele, muito jovem, estava aqui, mas foi embora. Ela chorou muito, disse que ele saiu para comprar comida. Eles moram próximos daqui, mas não sei a rua. Também não conhecia ele, que estava de bicicleta. Ela levou a bicicleta dele", contou uma vizinha próxima, que pediu para não ser identificada.

Um número expressivo de curiosos se aglomerou para acompanhar os trabalhos das equipes das Polícias Civil, Militar e Científica, que buscavam vestígios do crime. João Jardim, pai da vítima, também apareceu no local e foi ouvido pela equipe da Polícia Civil, mas ninguém da PC quis conversar com a imprensa sobre o ocorrido.