Suspeito de tentativa de duplo homicídio em Novo Progresso é morto ao tentar atirar em policial

O suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de dois homens às margens do Lago Municipal, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi morto a tiros pela polícia, horas depois de cometer o crime, na madrugada de quarta-feira (20). Segundo informações dos militares, ele teria apontado uma arma para um dos policiais, que revidou e atingiu o suspeito. As informações são do portal 24 Horas News.

Ainda de acordo com a polícia, o homem, conhecido pelo apelido de “Bingo’, foi denunciado pela mãe de uma das vítimas baleadas por ele e seu comparsa, “Zeca”. Durante diligência no bairro Jardim Europa, os policiais localizaram os suspeitos. Na abordagem, “Bingo” reagiu e apontou a arma para os agentes, mas foi atingido antes de disparar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) municipal chegou a ser acionado para prestar socorro, mas o homem já estava sem vida. O corpo dele foi removido pelos policiais e levado para ser periciado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o segundo suspeito de envolvimento no crime foi preso em flagrante. O terceiro homem acusado de participação no caso está sendo procurado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar a tentativa de duplo homicídio. O caso foi registrado pela delegacia do município de Novo Progresso.

Estado de saúde dos homens baleados

Segundo informações do site Novo Progresso, um dos homens baleados pelos suspeitos foi atingido por um tiro na cabeça e está em estado grave. O quadro clínico do segundo homem, baleado na perna, não foi informado.

Os criminosos chegaram em uma motocicleta, modelo Honda Biz, por volta das 20h de terça (19). Um deles desceu da garupa do veículo e se aproximou das vítimas, que caminhavam à margem do Lago Municipal, local bastante frequentado por quem gosta de praticar atividades físicas.

Após serem atingidas pelos disparos, as vítimas caíram ao chão, onde ficaram agonizando até a chegada do Samu.