Dupla é baleada por homens de moto às margens do Lago Municipal, em Novo Progresso

Dois homens, cujos nomes ainda não foram divulgados, foram baleados, por volta das 20h, desta terça-feira (19), às margens do Lago Municipal, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Os dois foram socorridos com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital municipal. Um dos homens baleados está em estado grave. Ele foi atingido na cabeça. O estado de saúde do outro homem, baleado na perna, não foi informado. Ninguém foi preso.

De acordo com informações do site Folha do Progresso, dois homens chegaram em uma motocicleta, modelo Honda Biz. Um deles desceu da garupa do veículo e se aproximou das vítimas, que estavam caminhando às margens do Lago Municipal. O local é bastante frequentado para a prática de atividades físicas.

Após receberem os disparos, os homens atingidos caíram ao chão, onde ficaram agonizando, segundo testemunhas. Neste momento, o Samu foi acionado para socorrer os homens. Os suspeitos fugiram do local e ainda não foram encontrados. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e apura mais informações sobre o ocorrido.