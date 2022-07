Identificado corpo encontrado com garganta cortada em vicinal em Novo Progresso

O homem encontrado morto às margens da vicinal, que dá acesso ao Balneário Bambu, na área rural de Novo Progresso, município do sudoeste do Pará, era Sandro Ribeiro Gomes, de 26 anos. Com informações do site Folha do Progresso.

Moradores da área viram o corpo na vicinal e chamaram a polícia na manhã deste sábado (16). Conforme os policiais, o corpo estava a cerca de 8 km da cidade de Novo Progresso, e tinha perfurações pelo corpo e garganta cortada.

A identificação do corpo foi feita pela própria mãe de Sandro à PM. Ela informou que o jovem, morava em Senador José Porfírio, município do sudeste do Pará, e estava a trabalho em uma fazenda de Novo Progresso.

A mãe disse não saber o que motivou o assassinato do filho, que era casado e tinha uma filha. O corpo de Sandro foi transferido para ritos funerários em Senador José Porfírio, onde familiares aguardavam. A Polícia Civil deve investigar o homicídio em Novo Progresso.