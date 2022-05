Jovem é assassinado a facadas em Novo Progresso, no Pará

Em plena tarde do Dia das Mães, no domingo (8), o jovem Mikael dos Santos, 22 anos, conhecido como Mika, foi morto a facadas na rua Marechal Rondon, no bairro Jardim Planalto, no Município de Novo Progresso, no sudoeste paraense. O crime ocorreu por volta das 14 horas de domingo e é investigado pela Polícia Civil. As informações são do site Folha do Progresso.

As primeiras informações levantadas pela Polícia sobre o caso são de que um homem em uma motocicleta POP branca chegou à cena do crime acompanhado de uma camionete de cor verde (modelo não identificado).

Quatro pessoas desceram do veículo e iniciaram as agressões contra o rapaz com o uso de arma branca. Mika foi, então, atingido na altura do pescoço e do abdômen.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para o socorro da vítima ainda com vida. No entanto, o jovem acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu no Hospital Municipal em Novo Progresso.

Policiais militares atenderam à ocorrência e acompanharam as ações de socorro à vítima. A Polícia levanta informações sobre o que teria motivado o assassinato de Mika. Esse jovem tinha passagem pela Polícia do município e também em Castelo dos Sonhos, pelo crime de tráfico de entorpecentes.