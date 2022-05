Mototaxista é executado por ocupantes de veículo no bairro de Canudos, em Belém

Leonardo Victor Damasceno Batista, de 28 anos, foi assassinado a tiros, na noite desta sexta-feira (6), no bairro de Canudos, em Belém. O crime ocorreu por volta das 19h, na rua Américo Santa Rosa, esquina com a rua da Olaria. As equipes das polícias Civil e Militar estão no local. A polícia penal também foi acionada para fazer a perícia do local do homicídio.

Leonardo é nascido e criado no bairro. Ele trabalhava como mototaxista e foi alcançado no ponto em que atuava, enquanto aguardava a chegada da demanda de eventuais passageiros.

Ele foi surpreendido por homens que chegaram de carro, partiram para cima dele sem que houvesse chances de ele escapar. Familiares do jovem estão no local, principalmehte tios e primos, pois a residência da família fica a poucos metros de onde tudo aconteceu.