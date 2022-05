Corpo de idoso é encontrado amarrado em Icoaraci

O corpo de um idoso identificado como Raimundo Nonato da Cunha Almeida, de 63 anos, foi encontrado amarrado, nesta segunda-feira (09), em estado de decomposição, nos fundos de um estabelecimento onde funcionam uma estância e um ponto de reciclagem na estrada Maracacuera, no distrito de Icoaraci, em Belém.

O delegado da Divisão de Homicídios de Icoaraci, Carlos Santos, contou que uma denúncia anônima foi feita para o Centro Integrado de Operações do Pará (Ciop), por volta das 11h, informando que havia sido encontrado um corpo nos fundos do estabelecimento. A equipe do 10° Batalhão da Polícia Militar (PM) foi ao local para fazer a verificação e confirmou a descrição inicial do caso.

"O corpo está em estado de decomposição. Ele não tinha passagem pela polícia, mas temos um histórico de que ele era usuário de drogas", disse o tenente Sodré.

Segundo informações da PM, confirmadas também por moradores da área, Raimundo morava sozinho em uma casa aos fundos do terreno onde funcionam os estabelecimentos comerciais. Vizinhos, que não quiseram se identificar, relataram que ele era "caseiro" do local e fazia trabalhos informais durante o dia, voltando para casa apenas pela parte da noite.

O tenente da PM disse, ainda, que Raimundo foi visto pela última vez na sexta-feira (6) e, com o feriado de Dia das Mães, os estabelecimentos nos fundos dos quais ele morava permaneceram fechados. O tempo em que Raimundo estaria morto confere com a avaliação preliminar da Perícia Criminal de que o corpo estaria em decomposição há, pelo menos, três dias.

De acordo com o perito João Elias, o corpo estava no chão, com as mãos amarradas nas costas e os pés atados. Havia um saco de pano na cabeça e o corpo não apresentava sinais de perfurações. "A hipótese preliminar é que a causa da morte tenha sido por asfixia ou golpe na cabeça, mas a causa definitiva vamos poder determinar após a autópsia", disse o perito.

O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios de Icoaraci.