Jovem é morto a tiros enquanto bebia com amigos em Altamira

​​Um jovem identificado por Lucas Souza, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (20), por volta das 21h, em Altamira, no sudoeste do Pará. O homicídio foi registrado em uma rua escura do bairro Buriti, que fica a cerca de 4 km do centro da cidade. Com informações do site O Impacto e A Voz do Xingu.

De acordo com informações de populares, Lucas estava na companhia de outras duas pessoas consumindo bebida alcoólica, quando dois homens se aproximaram deles e efetuaram os disparos contra Lucas. As outras duas pessoas conseguiram fugir para uma área de mata, que fica próxima ao Cemitério São Sebastião. O jovem foi atingido por pelo menos três tiros e morreu no meio da via pública.

Após perícia no local do crime, o corpo de Lucas foi removido por uma equipe da Polícia Científica. A motivação para o crime, que tem característica de execução, ainda é desconhecida.

Os outros rapazes que bebiam com Lucas no momento do crime foram conduzidos pela polícia para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil de Altamira​, que investiga o caso​. O depoimento deles deverá ajudar na identificação e prisão dos autores do homicídio.

Onda de assassinatos

O município de Altamira com pouco mais de 115 mil habitantes, tem vivido nos últimos meses uma onda de assassinatos, com as mesmas características. Em menos de 30h, foram registrados dois homicídios. O primeiro caso ocorreu na terça-feira (19), por volta das 17h30. Samara Alves Anunciação, de 20 anos, foi assassinada a tiros, no bairro Bonanza. Tanto a morte dela quanto de Lucas seguem em investigação.