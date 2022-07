Homem é morto com facada no coração ao cobrar dívida em bar de Parauapebas

Um homem identificado como Lennon Pereira do Carmo foi morto com uma facada no peito na manhã desta quinta-feira (21), em um bar de Parauapebas, na região sudoeste do Pará. O assassinato aconteceu por volta das 6h, em um estabelecimento conhecido como Bar Campelo, localizado na esquina das ruas do Arame e Araguaia, no bairro da Paz.

VEJA MAIS

Lennon teria sido atacado por uma mulher reconhecida como Jaqueline Reis da Conceição. Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu após um desentendimento entre a vítima e a suspeita. Lennon tinha acabado de chegar do trabalho e foi cobrar uma dívida que Jaqueline devia. Irritada com a abordagem, ela teria avançado sobre ele armada com uma faca, golpeando-o à altura do coração.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas não resistiu à gravidade do golpe e morreu. Jaqueline foi presa em flagrante.

A Divisão de Homicídios, da 20ª Seccional Urbana, abriu um inquérito policial para acompanhar o caso. A suspeita foi levada até a delegacia e autuada por homicídio. A redação integrada O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.