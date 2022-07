Parauapebas: guarda municipal é preso suspeito de espancar mulher que recusou convite para sair

O guarda municipal Robson Leite Gomes, 37 anos, foi preso nesta quarta-feira (20), suspeito de ter espancado uma mulher em Parauapebas, região sudoeste do Pará. O caso aconteceu no último domingo (16), e o motivo do caso supostamente foi por conta de a vítima ter recusado o convite de Robson de acompanhá-la até um bar.

O mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de femicídio foi cumprido no bairro Parque dos Carajás 2, pela Delegacia especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e expedidos pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas. Segundo o Boletim de Ocorrência do caso, o guarda municipal e a mulher não tinham nenhuma relação amorosa.

A delegada titular da DEAM-Perauapebas, Ana Carolina Carneiro de Abreu, disse que a motivação das agressões seria por conta do comportamento misógino e reação sexista de Robson. Ela afirma que o suspeito teria espancou a vítima unicamente por conta de sua condição de mulher.

Robson Leito Gomes permanece à disposição da Justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou informações para a Prefeitura de Parauapebas com objetivo de saber se Robson será afastado da Guarda Municpal de Parauapebas (GMP). A reportagem aguarda retorno.