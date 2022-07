Homem é morto a tiros no bairro do Mangueirão em Belém

Um homem, que ainda não teve identidade divulgada, foi morto a tiros no final da noite desta quarta-feira (20), no bairro do Mangueirão, em Belém. O crime foi registrado na esquina das avenidas Mangueirão com a Centenário. Os atiradores fugiram do local e ainda não foram capturados.

A Polícia Militar foi chamada para preservar a cena do crime, até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP) e da equipe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que deu início aos trabalhos de investigação do homicídio.

A polícia ainda não informou maiores detalhes a respeito do crime. Portanto, não se sabe se a vítima já tinha algum envolvimento com o mundo do crime e que pudesse motivar a sua morte.

A reportagem apura mais informações para atualizar este texto. Acompanhe.