Homem é morto a pauladas após discussão por furto de bicicleta em Itaituba

​​Um homem, identificado como Elinaldo Pinto dos Santos, de 46 anos, foi morto a pauladas, na noite deste domingo (10), na 8ª rua do bairro Liberdade, em Itaituba, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 19h30. Testemunhas relataram à Polícia Militar que a vítima se envolveu em uma discussão, depois de ser acusada por um outro homem, conhecido apenas por Hudson, de ter furtado uma bicicleta. Com informações do site Jhonny Notícias.

No momento da discussão, Hudson teria se armado com um pedaço de madeira para agredir Elinaldo. Quando as viaturas da PM chegaram ao local, a vítima já estava morta. O suspeito Hudson fugiu, sem deixar pistas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o homem jogado ao chão​​. Possivelmente, ele foi bastante atingido na cabeça, uma vez que, conforme mostram as fotos registradas após o crime, é nessa região que aparece uma grande concentração de sangue.

A Polícia Científica esteve no local para analisar o corpo de Elinaldo e remover para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Seccional Urbana do município de Itaituba. Por nota, a PC informou que realiza diligências "para levantar informações sobre a motivação e localizar o responsável pelo crime". "Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, número 181. O sigilo é garantido", pediu a Polícia Civil.