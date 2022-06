Atriz pornô é encontrada morta, nua e amarrada em árvore

Desaparecida há duas semanas, a atriz pornô Rina Arano, de 23 anos, foi encontrada morta, sem roupas e amarrada em uma árvore. O corpo estava em uma floresta na cidade de Ibaraki, a 150 km de Tóquio, Japão. Segundo a polícia, ela já estava morta havia duas semanas. As informações são do IG e do Metrópoles.

A polícia trabalha com a principal hipótese de que o assassino seja Hiroyuki Sampei, de 33 anos, que mora a menos de 2 km do local onde o corpo foi encontrado. Isso porque câmeras de segurança de uma estação de trem próxima à casa dele flagraram a vítima entrando na casa dele, onde também estava o celular de Rina.

Apesar das evidências, Sampei nega envolvimento com o assassinato de Rina e diz que a suposta relação entre ele e a vítima era consentida, inclusive com práticas de uso de algemas. O suspeito disse que Rina não informou para onde iria quando saiu de sua casa.

De acordo com o Japan Times, o corpo de Rina foi descoberto há duas semanas, no dia 14 de junho, em uma encosta a menos de um quilômetro e meio de uma vila pertencente a Hiroyuki Sampei, que foi preso sob suspeita de sequestro durante seu desaparecimento.