Mulher é encontrada morta em kit-net no centro de Belém

Uma mulher foi encontrada morta, no final da manhã desta terça-feira (14), no bairro da Campina, centro de Belém. Ela estava em um dos apartamentos de uma vila de kit-nets, na travessa Padre Eutíquio, entre a rua João Diogo e a rua Avertano Rocha, a poucos metros da atual sede da Seccional do Comércio. Ainda não há identificação da vítima e há suspeita de morte violenta. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar o local e o corpo.

Ao chegarem no local, os policiais constataram que a vítima estava coberta com um lençol. Havia sangue e fezes na cama e no chão.

“Ela não morreu hoje. Estamos escutando todas as testemunhas para apurar o caso”, explicou o delegado Fernando Rocha.

João Matheus, morador do local há pelo menos seis meses, disse que conhecia a mulher apenas de vista e nesta terça-feira sentiu um odor muito forte. “Estava um fedor horrível. Conhecia ela só de vista. Nem passou pela cabeça acontecer algo assim aqui”, contou

Corpo da vítima foi removido durante a tarde (Filipe Bispo / O Liberal)

Outros moradores disseram que escutaram uma discussão no local no último sábado (11). A suspeita é de que ela tenha morrido há três ou quatro dias. No entanto, o dia e a causa da morte só serão revelados a partir do laudo cadavérico. O corpo apresentava um corte no pescoço e o local onde foi achado tinha indícios de luta corporal.

As autoridades policiais não divulgaram o nome de nenhum suspeito de envolvimento na morte da mulher. O caso segue em investigação.