Ex-princesa do Catar é encontrada morta na Espanha

A ex-princesa do Catar, Kasia Gallanio, de 45 anos, foi encontrada sem vida em sua casa, na cidade de Marbella, na Espanha, no último domingo (29).



Kassia era ex-mulher de Abdelaziz bin Khalifa Al Thani, tio do emir do Catar. O corpo dela foi achado após a sua filha mais nova, que mora em Paris, contatar a polícia espanhola, pois não conseguia contato com a mãe durante vários dias.



Kassia foi achada em cima da cama. Não havia sinais de violência no corpo dela nem no local. As suspeitas iniciais apontam que Kasia teria morrido por overdose de drogas, mas a autópsia ainda não foi realizada, segundo o Mirror.