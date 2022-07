Corpo de responsável pelas câmeras de clube onde petista morreu é encontrado pela polícia

Claudinei Coco Esquarcini, vigilante e um dos diretores da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu (Aresf), em Foz do Iguaçu-PR, onde ocorreu o assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, foi encontrado morto pela Polícia Civil do Paraná, neste domingo (17), em Medianeira-PR. A polícia confirma se tratar de suicídio. As informações são do Metrópoles.

Em depoimento, um outro vigilante, identificado como José Augusto Fabri, informou que não era um procedimento comum ceder permissões para ter acesso às câmeras de segurança do local e citou Claudinei como responsável por dar tal permissão.

A defesa do tesoureiro esclareceu que o vigilante pode ter repassado imagens da celebração ao policial penal federal Jorge Guaranho, que cometeu o assassinato.

Claudinei conhecia o policial Guaranho, ex-diretor da Aresf e autor do assassinato de Marcelo Arruda.

(Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de política)