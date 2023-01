Adolescentes matam jovem de 26 anos com facada no peito em Alenquer

​Um jovem de 26 anos foi morto com um golpe de faca no peito em Alenquer, município do oeste paraense. O crime foi registrado por volta das 5h45 deste domingo (1). Os suspeitos são dois adolescentes de 15 e 17 anos, que foram apreendidos pela polícia. Com informações do site Debate Carajás.

De acordo com informações apuradas pela polícia, após o ato infracional, os adolescentes levaram a motocicleta, celular e outros pertences da vítima.

A polícia iniciou as diligências e conseguiu apreender os dois adolescentes, que confessaram a autoria do ato infracional análogo ao crime de latrocínio.

Com os menores, a polícia encontrou os pertences da vítima, assim como objetos pessoais. Eles foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado para os procedimentos cabíveis.

O corpo da vítima foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP). Os peritos coletaram vestígios que deverão esclarecer a dinâmica do ocorrido. O laudo produzido pela PCP irá compor o inquérito policial aberto pela Polícia Civil para investigar o caso.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais informações e aguarda retorno.