Gil do Vigor revela homofobia nos Estados Unidos: 'fez sinal de arma para mim'

Nesta segunda-feira, 6, o economista e ex-BBB Gil do Vigor compartilhou em sua conta oficial no Twitter que passou por uma situação de homofobia no Estados Unidos. Ele estava abastecendo o carro e dançando, como de costume, disse. Quando um homem baixou a janela do carro e apontou em formato de arma para ele.

Gil disse que isso o deixou em choque. “Enquanto abastecia o carro, estava dançando (sempre faço isso), e um homem passou dentro do carro ao meu lado, abriu a janela e fez sinal de arma como se estivesse atirando em mim, mas sem a arma, apenas o gesto”, contou.

Atualmente Gil reside em Sacramento, na Califórnia, e compartilha com seus seguidores sua rotina. O economista disse também que sonha em viver em um mundo seguro. “Fiquei assustado na hora mas depois entendi o acontecido! O preconceito mata. As pessoas se sentem ofendidas pelo simples fato de existirmos. Meu sonho é um dia vivermos em um mundo seguro para todes”, explicou.

Entre os compartilhamentos com o público, Gil revelou em outro momento que já recebeu uma multa de trânsito nos EUA. “Minha primeira multa. Arretado, mas feliz”. A multa era no valor de de US$ 55 o que equivale a R$ 278 reais na cotação atual.