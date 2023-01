BBB 23: Gil do Vigor quer candidata do Pará no paredão; entenda

O "Big Brother Brasil 23" ainda nem começou e Gil do Vigor, um dos mais expressivos participantes da 21ª edição do programa, diz esperar que biomédica Paula Freitas, candidata paraense do município de Jacundá, seja eliminada no paredão. Na Casa de Vidro, ela disse que tinha uma estratégia para o começo do reality: não atender ao Big Fone.

"Sério? Sério mesmo? Seria bom que alguém atendesse, colocasse ela no paredão e ela saísse! Oxe, nunca gostei de quem se esquiva de jogo na primeira semana. Se eu estivesse no hotel e o big fone tocasse eu atenderia", declarou o economista no Twitter.

Nas redes, outras pessoas já começaram criticando o perfil que a biomédica paraense revelou para o jogo: não gosta de festas, não tem intenção de ficar com ninguém, não quer ficar famosa e agora já adianta que não quer atender ao Big Fone no começo do programa.

O telefonema misterioso é um dos momentos mais aguardados pelos espectadores e jogadores, já que anima a dinâmica da casa.