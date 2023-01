Enquete BBB GShow: veja como votar em quem vai sair no paredão do BBB 23 da TV Globo

No BBB 23, os telespectadores decidem o rumo do programa. Após o paredão, normalmente formado aos domingos, o público precisa escolher um participante para deixar, às terças-feiras, a casa mais vigiada do Brasil. Faltando apenas três dias para o início do reality show, o cadastro para conseguir votar nos futuros paredões já pode ser feito.

Para ter acesso à votação, é preciso ter uma conta Globo cadastrada. Caso ainda não possua, o cadastro pode ser feito de maneira simples e gratuita, sendo válido para toda a temporada deste ano. Além disso, também há a opção de entrar no site de votação usando a conta do Google ou Facebook.

PASSO A PASSO PARA CRIAR A CONTA:

Digite no google minhaconta.globo.com; Clique em "Cadastre-se", informe um e-mail válido e senha; Entre no e-mail fornecido e confirme o cadastro.

Como votar no paredão?

Com a conta Globo cadastrada ou sua conta do Google ou Facebook logadas, entre no Gshow; No site, clique em buscar e digite "BBB"; Logo na tela inicial aparecerá uma foto em destaque com os três participantes emparedados; Em seguida, dê um clique em cima da imagem em destaque; Selecione qual participante você quer ver fora da casa e clique na opção “Sou humano”, para validar seu voto; Por fim, a comprovação do seu voto aparecerá na tela. Caso queira votar mais vezes, clique em “Votar novamente”.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)