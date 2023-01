BBB 23: reality apresenta os 22 participantes e abre nova votação; entenda

Os 22 participantes do Big Brother Brasil 2023 já foram anunciados ao longo desta quinta-feira (12). Eles foram dividos, igualmente, entre os times pipoca e camarote. Na lista dos anônimos há profissionais da saúde, fazendeiros, esteticistas, professores e outros. Já no rol dos famosos há cantores, atores, ativistas e jogadores. Veja quem são os brothers que vão movimentar a casa do BBB 23.

Ao final do Big Day, os apresentadores Tadeu Schmidt e a Ana Clara anunciaram os próximos passos da dinâmica do reality, que será definida com votação. Um espaço foi montado para que os participantes de cada time (camarote e pipoca) formem uma dupla. Veja como votar:

Como votar para formar duplas no BBB 23?

Pipocas e camarotes vão ser selecionados pelo público para formar duplas para a dinâmica inicial do jogo. Para votar a favorita, basta: