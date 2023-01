Amanda Meireles, do BBB 23, tem 31 anos, é médica de Campo Largo (PR)

Para completar a fileirinha do time dos pipocas do BBB 23, Amanda Meireles de 31 anos, chega com tudo. Natural de Astorga, a médica reside e trabalha Campo Largo, ambas cidades do Paraná. Filha de militar, correu atrás para alcançar os próprios objetivos, principalmente a vida financeira.

Não teve uma infância tranquila. Teve que se mudar mais de 154 vezes para acompanhar a família. A paixão em cuidar do outro veio após morar próximo a uma unidade de saúde e se apaixou pela medicina. Atualmente trabalha na UTI. Considera que esse foi um período de realização profissional, mas não descarta exercer outros trabalhos, se for necessário.

Na via pessoal já vendeu até brigadeiro para ajudara família. É geniosa e solteira, mas acredita que tem mais sorte no jogo do que no amor. A louca dos signos sendo ariana com ascendente em áries. Médica do Paraná já zerou os aplicativos de relacionamento. Não vive fora de fofoca.

Amanda adianta que está disposta a causar no BBB. É desorganizadas ao mesmo tempo espontânea,, animada e estabanada. Diz que consegue deixar o ambiente leve e fazer piada de qualquer situação.

“Eu danço estranho, mas danço. Gosto da bagunça. Não tenho medo do que vou encontrar e nem de me mostrar”, disse a participante.

O prêmio é passo importante, já que financiou a faculdade e agora acumula uma dívida alta que precisa quitar.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.