Bruno, do BBB 23, tem 32 anos, é de Alagoas e trabalha como atendente em farmácia

Bruno é natural de São José da Laje, cidade de Alagoas que fica na divisa com Pernambuco. Tem 32 anos e é atendente de farmácia. Conta que em sua região é conhecido como “princesa das fronteiras” e que é muito querido pelos clientes que atende no trabalho. Também afirma ter um ótimo relacionamento com os pais, com quem mora até hoje, e ter tido uma infância muito feliz – cresceu brincando na rua e fazendo muitos amigos. Revela que seu sonho é mudar a sua vida e a de sua família, e que não nasceu para ser um cidadão pacato do interior, mas para brilhar.

O alagoano diz que já acorda agitado, ouvindo música alta e que é energia pura. Está solteiro e classifica a sua vida como um intenso carnaval com muita diversão, festas e viagens. “Quem não me conhece pode achar que sou forçado, mas eu gosto mesmo é de entregar alegria”, garante ele, que acrescenta que não está nem aí para julgamento. Mas ressalva que é 8 ou 80 e que ser contrariado o estressa rápido. Considera-se extrovertido, transparente e muito competitivo. Para ele, não há lugar para gente mesquinha e preconceituosa. Diz que bate de frente por isso, se for necessário.



A exposição no ‘Big Brother Brasil’ não é uma questão para Bruno, que pretende entrar para jogar e diz não ter medo de mudar de lado, já que não quer nem pensar em ficar em grupo que está perdendo. “Não nasci à toa, quero brilhar. Vou incendiar aquela casa, ser jogador raiz”, promete. Veja o VT de Bruno:

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.