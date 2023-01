Gabriel Santana, do BBB 23, tem 23 anos, é ator de São Paulo

O 20º participante a integrar o BBB 23 é o Gabriel Santana, de 23 anos, natural da capital de São Paulo. Iniciou a carreira de ator aos dez anos, com comerciais. I interpretou primeiro papel em uma telenovela infantil aos 13, quando ficou conhecido pelo público.

Na TV Globo, participou da série ‘Carcereiros’ (2017), de ‘Malhação: Toda Forma de Amar’ (2019) e e o último foi em ‘Pantanal’ (2022), com o papel de Renato. Também tem trabalhos no cinema e no teatro. Fez muitos cursos na área e formou-se bacharel em Artes Cênicas. Este ano, completa dez anos de carreira. “Tenho muito orgulho da minha trajetória”, conta sobre o trabalho.

VEJA MAIS

No dia a dia

Gosta de ser definido como artista, curte poesia e tem vontade de ser roteirista. Arrisca cantar, dançar e tocar violão. O ator diz ser amoroso, carinhoso e um ótimo ouvinte. Afirma que tenta manter a serenidade em qualquer situação. Na balada, que gosta de frequentar nas horas vagas, conta ser o mais animado do grupo. Fora das pistas, curte videogame e jogos RPG.

“Sou uma pessoa muito complexa. Sou o cara que você vai encontrar às seis da manhã em um bar, mas também sou o cara que vai ficar jogando RPG com os amigos nerds a noite inteira”, revela.

No jogo, disse que costuma ser competitivo, preguiçoso, "cabeça-dura" e de sentir o desafio. Com bom humor, o paulistano brinca que ficaria muito decepcionado se não beijasse ninguém no ‘Big Brother Brasil’. Sua família tem o ritual de assistir ao reality reunida e Gabriel sempre se imaginou participante do programa. “Acho que o BBB é muito mais que entretenimento”, opina ele, que diz ter aceitado o convite na mesma hora em que foi chamado.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.