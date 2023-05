‘Veado imprestável’: mãe é presa por agredir o filho e citar ofensas homofóbicas

Uma mulher foi presa após agredir o filho, de 16 anos, com um cabo de vassoura e xingá-lo de “veado imprestável”, no Rio de Janeiro, ao descobrir mensagens do rapaz com outro homem. A denúncia foi registrada pelos avós do adolescente que o acolheram após a violência.

Segundo a delegacia da região, o filho da agressora fugiu para a casa dos avós maternos após a reação da mãe. A mulher, então, foi até a casa dos pais e os xingou de “velhos” e “parasitas”, ao descobrir que o garoto estava abrigado no local.

A polícia civil reforça que os avós decidiram registrar a ocorrência para amenizar a dor do adolescente. “É triste a constatação de que, ainda atualmente, haja agressões de pais contra filhos em razão de orientação sexual. O pai da acusado e avô da vítima, presenciou todo o ocorrido e prestou declarações contra a própria filha”, contou o delegado Felipe Santoro, titular da 26º DP.

A polícia também informou que a mãe do adolescente o proibia de ir à escola por não aceitar a orientação sexual do filho e desacatou autoridades no momento da prisão.

“A prisão da mãe é essencial para garantir a liberdade do jovem, bem como seu desenvolvimento e sua tranquilidade psíquica. Os avós maternos, pais da acusada, que acolheram o adolescente, pretendem solicitar sua guarda”, adicionou o delegado.

A mulher responderá pelos crimes de racismo, com motivação homofóbica, injuria qualificada contra idoso, lesão corporal com violência doméstica e desacato contra os policiais civis. O caso segue sob a responsabilidade da 26º DP.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web Oliberal.com, Felipe Saraiva)