Homem confunde vaga de autistas com símbolo LGBTQIA+ e faz ataque homofóbico; vídeo

Um homem confundiu uma vaga destinada a pessoa com espectro autismo com símbolo LGBTQIA+. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o "denunciante" faz ataque homofóbico. O caso aconteceu no estacionamento do shopping de Palmas (TO).

O registro viralizou pela internet. Ainda não há informações sobre o autor dos registros. “Aqui ao vivo, já tema vaga para pessoas neurodiversas, quer dizer, poder ser gay, lésbica, sapatão [...]. Já tem aqui em Palmas [...] Isso aqui é PT”, disse o autor.

VEJA MAIS

Direito garantido em lei

Desde 2012, a Lei 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Ela estabelece diretrizes para a adoção de políticas públicas que forneçam dignidade, liberdade e garantia de direito às pessoas neurotípicas, como autistas e disléxicos.

Segundo informações obtidas pelo g1, a Polícia Civil de Tocantins afirmou que não recebeu nenhuma denúncia referente ao caso.