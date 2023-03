OMS seleciona o Pará para treinamento em cuidados para pessoas com autismo

O governador Helder Barbalho anunciou nesta terça-feira (21) que o Pará foi convidado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para participar de um programa de treinamento voltado a pais e cuidadores de pessoas com autismo, juntamente com outros quatro estados brasileiros. O programa, chamado "Caregivers Skills Training" (CST), é oferecido pela OMS à organização de defesa do autismo nos Estados Unidos - Autism Speaks, e é acolhido no Brasil pela Organização Não Governamental ICO Project, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, onde está em execução como um projeto-piloto no ambulatório de especialidades neurológicas Encantar.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) do Pará foi uma das cinco convidadas a receber o treinamento de implantação do CST, que será realizado em Curitiba entre os dias 24 e 28 de abril, por meio de uma parceria entre o Hospital Moinhos de Vento, Ministério da Saúde e a ICO.

O objetivo do programa é treinar pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para que possam estimular seus filhos desde cedo, seja no ato de brincar, no exercício do engajamento compartilhado, no manejo de comportamentos desafiadores e no autocuidado, visando à melhor utilização dos recursos disponíveis nos serviços públicos locais.

A coordenadora estadual de Políticas para o Autismo, Nayara Barbalho, que representará o Pará na atividade, destacou que o convite da OMS é um reconhecimento ao trabalho que tem sido feito para atender pessoas com TEA no Pará e um incremento de qualidade baseado na ciência para a implementação dessa política pública. O governador Helder Barbalho também se mostrou entusiasmado com a iniciativa, afirmando que essa é mais uma ferramenta que irá permitir ampliar os conhecimentos e o acesso a serviços de atendimento para pessoas com autismo.