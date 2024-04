Ratinho é acusado de racismo ao debochar do cabelo de dançarina: 'Vi um piolho'

O apresentador do SBT, Ratinho, está sendo acusado de racismo nas redes sociais após um vídeo do programa repercutir na web. Em um dos momentos durante a apresentação, ele debocha do cabelo Black Power da bailarina Cintia Mello, perguntando se é peruca e afirma ter visto um piolho. Na filmagem, Ratinho pede que outra colega puxe o cabelo da dançarina para se certificar que é verdadeiro.

As falas de Ratinho repercutiram e geraram revolta entre internautas das redes sociais, principalmente no X e Instagram. Influenciadores como Carlos Matheus e Sara Mara repudiaram os comentários do apresentador do SBT e demonstraram solidariedade à bailarina.

Cintia se pronuncia

Na manhã desta quarta-feira (03.04), a dançarina do "Programa do Ratinho" falou brevemente sobre o assunto. Cintia agradeceu aos seguidores pelas mensagens e explicou o motivo de, até então, não ter falado sobre o ocorrido.

"Eu vim aqui agradecer às pessoas que estão preocupadas comigo, com o meu bem-estar. Não vim aqui justificar o meu silêncio. Ana Laura, minha bebê, não está bem, estou cuidando dela. Quatro dias de muita febre, não dormi à noite direito com todas as mensagens, com tudo que está acontecendo.", disse.

A bailarina afirmou ainda que está pensando sobre o que aconteceu e pretende gravar um vídeo com o seu posicionamento. "Estou triste com alguns fatos, mas todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sou justa e não tenho problema em falar sobre as coisas que acontecem na minha vida, afinal as minhas redes sociais são abertas. Preciso trabalhar, mas eu preciso ter discernimento e calma para falar a respeito do assunto", explicou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)