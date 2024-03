Alessandra Negrini diz não saber onde mora o filho e fala de maconha

Alessandra Negrini participou do primeiro podcast da sua vida. A atriz esteve no "Desculpa Alguma Coisa", com Tati Bernardi, e falou sobre alguns aspectos da sua vida pessoal e profissional. Alessandra falou sobre a fama de maconheira e a relação com o filho que teve com o ator Murilo Benício.

"Não, eu não sou maconheira", disse. "As pessoas acham que eu estou sempre na brisa", acrescenta.

Sobre a sua relação com Antonio, de 27 anos, seu filho com Murilo Benício, a atriz, disse que mora somente com a filha mais nova, Betina, de 19, fruto da relação com o cantor Otto. Inclusive, ela revelou que as duas são muito parceiras.

"O Antonio não sei nem onde mora. Faz uns aninhos", disse ela. Alessandra desabafou sobre não ter um contato muito próximo com o primogênito: "Eu sofro até hoje, porque não sei onde está, some... Mas tudo bem, respeito, faz parte".

Alessandra Negrini expôs relação com o filho. (Daniel Delmiro / AgNews)

"Dá trabalho, né? Às vezes você fala: 'Ai, meu Deus, pra que fui ter filho?'. Mas era um sonho meu ter filho", falou.

Alessandra contou que Antonio decidiu seguir a carreira de ator, como os pais. Na infância, ela explicou que decidiu não expor os filhos. "Agora ele é ator, hoje em dia está mais aberto, é diferente, mas também levou um tempo. Quando criança sempre teve um certo trauma. A gente tinha esse cuidado, mas não dá para controlar tudo".

Antonio é bastante ativo nas redes sociais, e após a entrevista da mãe ganhar destaque na web muitos seguidores foram cobrar o ator no seu perfil no Instagram.