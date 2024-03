Alessandra Negrini abre o jogo e revela se fuma maconha; veja

A atriz Alessandra Negrini revelou em entrevista se fuma maconha. Em entrevista ao "Desculpa Alguma Coisa", videocast do Universa, Negrini comentou sobre as brincadeiras dos seguidores sobre usar drogas, como recebe os elogios sobre a idade e refletiu sobre autoconhecimento após os 50 anos.

"Não sou maconheira, é verdade. As pessoas acham que estou sempre na brisa, e na real, não. É meu jeito de ser. Eu ia ficar fumando maconha pra fazer caixinha de Stories? Não conseguiria", falou Negrini.

Alessandra esclarece que desde pequena o seu jeito é esse. "Desde a escola e continua sendo. Meus filhos falaram assim: 'Você vai em podcast, cuidado pra não virar meme'".

Para ela, é necessário mudar a visão que se tinha das mulheres de 50 anos. "A visão das pessoas é antiga. Não é que uma mulher de 50 anos seja antiga, é o contrário. Hoje em dia, a gente vai viver muito mais tempo. Quando isso evoluir, nosso país vai estar melhor.".

Após os 50 anos, Alessandra está mais confiante e despreocupada com o que os outros vão achar. "Eu me sinto mais tranquila, mais apaziguada, com as defesas menos colocadas. Tenho a sensação de finitude, a gente sabe que a vida não vai durar pra sempre. Agora me sinto mais à vontade no mundo, você vai se diferenciando. Eu demorei 53 anos pra ser quem eu sou", destacou.

