Vitor Belfort e Joana Prado detonam Carnaval com vídeo de paraense: 'Invocação a demônios'

O ex-lutador do UFC Vitor Belfort e sua esposa, a empresária e ex-Feiticeira Joana Prado, viralizaram nas redes sociais ao publicar um vídeo em que condenam o Carnaval brasileiro, classificando a festa como uma celebração que "invoca demônios" e contraria os valores cristãos. O material, compartilhado no Instagram do casal, inclui críticas contundentes à cultura carnavalesca e cita um vídeo do carnavalesco paraense Milton Cunha, identificado como paraense, para reforçar o argumento de que a festa estaria ligada a "cultos aos orixás".

Em tom de alerta religioso, Belfort questionou seus seguidores: “O maior inimigo do homem é a própria carne. A vida de um cristão é na palavra, e nunca alimentar a carne. O Carnaval festeja os desejos de arrepio, envolve muita cultura da macumba, espírita... As obras da carne são prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria. E aí, vai alimentar?”. O ex-atleta ainda listou práticas como "bebedices" e "glutonarias" como exemplos do que considerou "obras da carne" promovidas pela festividade.

Joana Prado ampliou as críticas ao exibir um trecho de uma entrevista de Milton Cunha, conhecido por suas análises sobre o Carnaval. No vídeo, ele explica aspectos culturais e históricos da festa, que Joana interpretou como uma "consagração a deuses e invocação a demônios". A legenda da publicação do casal reforçou: “O Carnaval não é apenas uma festa inofensiva. Promove imoralidade, excessos, idolatria e afastamento dos princípios bíblicos. Será que convém a quem foi comprado pelo sangue de Cristo?”.

A postagem gerou debate nas redes, dividindo opiniões entre apoiadores da leitura religiosa e defensores da tradição cultural. Enquanto alguns usuários concordaram com a visão do casal, outros lembraram que o Carnaval, embora associado a excessos, é reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil, celebrado por milhões como expressão artística e diversidade.

Milton Cunha, citado no vídeo, ainda não se pronunciou sobre o uso de sua fala no contexto crítico. Especialistas em cultura popular ressaltam que, historicamente, o Carnaval mistura elementos cristãos, africanos e indígenas, sendo marcado por pluralidade de significados.