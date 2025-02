Erveiras do Ver-o-Peso oferecem alternativas para quem quer encontrar um amor no Carnaval

O Carnaval está chegando e com ele a vontade de várias pessoas encontrar um amor. Em Belém, as erveiras do Ver-O-Peso dão "orientações" de ervas e banhos para atrair o amor durante o Carnaval sem preconceitos. Sempre prontas para ajudar os corações solitários, as erveiras garantem que os perfumes darão certo para ninguém ficar sozinho na folia.

Eliana Carvalho, de 65 anos, há mais de 40 anos como erveira, garante que até os mais azarados no amor poderão encontrar. Eliana garante além dos banhos conselhos para as freguesas. "Aquela pessoa que não tem sorte no amor e no Carnaval vai para a folia, que quer arranjar um namorado ou uma mulher, ela usa o atrativo do amor para ficar poderosa e vai para cima. Se ele for tímido, ela tem que levar ideia na cabeça dele para chegar junto. É só passar que fica poderosa", garante.

Os homens também poderão utilizar os perfumes. "Para o homem, que não tem sorte no amor, não tem nenhuma namorada e nenhuma piriguete, o perfume do boto tucuxi para ficar poderoso e atraindo a mulher", recomenda. A erveira diz que os interessados tem que passar os perfumes antes de saírem para a festa. "Eles se passam e vão para a folia", diz.

O perfume perfume puro deve ser passado no corpo. "Isso dura para sempre se souber fazer o babado. Segura o camarada! É garantido! Se o homem for brabo usa o pô do tamancaré para amansar ele", brinca. Muitos clientes estão indo atrás das ervas e cheiros para atrair o amor.

A famosa Beth Cheirosinha, que trabalha com as ervas há mais de 50 anos, acredita que o amor verdadeiro e sincero é possível ser encontrado no Carnaval. "Ela ou ele, porque sabe que isso aqui é unissex, usa chama tudo de bom, com boas intenções que vai atrair a saúde, a paz, a prosperidade, levantar o astral e ela [a pessoa] usa que nem um perfume. Depois ela vai usar o atrativo da perseguida. Ela vai ser perseguida o Carnaval todo, mas é só para fazer amor", afirma.

"Passa puro do jeito que está aqui. Se souber o nome já escreve o nome da pessoa e coloca aqui dentro e vai passando com o sentido naquela pessoa, com intenção naquela pessoa, chega ela se derrete toda pela homem ou pela mulher", enfatiza.