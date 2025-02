Quais serão as músicas hits do Carnaval 2025? Descubra!

O Carnaval de 2025 chegou com tudo, e a disputa pelo título de hit da folia já começou! Dos blocos às festas, das caixas de som às dancinhas virais, os ritmos que vão dominar a temporada prometem não sair da cabeça (nem do replay). Pagodão baiano, funk, sertanejo e até aquele arrocha sofrência estão entre os favoritos para embalar os foliões. A pergunta de sempre continua: qual vai ser a música chiclete deste ano?. A Redação Integrada do Grupo Liberal separou seis músicas que estão fazendo sucesso. Confira:

Ivete Sangalo - Energia de Gostosa

Anitta - Sei Que Tu Me Odeia

Brenno & Matheus, DJ Ari SL - Descer Pra BC

Felipe Beats, Zé Felipe, Vitor Das Lents - Porsche Azul

Pedro Sampaio feat MC GW, MC Talibã, MC Debby - Sequência Striptease

Léo Santana - Êta Novinha