Carnapauxis 2025 anuncia atrações nacionais e regionais para a ‘Festa do Mascarado Fobó’

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), anunciou na última quinta-feira (13/02) a programação oficial do Carnapauxis 2025, que acontece entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março. O evento contará com atrações nacionais e regionais, além dos sete blocos carnavalescos que desfilam pelas ruas da cidade e se concentram na Praça da Cultura, o “Fobódromo”.

Entre os destaques da edição deste ano, a banda Babado Novo se apresenta na sexta-feira (28/02), enquanto a paraense Fruto Sensual sobe ao palco no domingo (02/03). O grupo amazonense Banda do Bilela também integra a programação e se apresenta no sábado (1º/03). A programação musical inclui ainda atrações locais como Show Energia, Brisa Show, Lazer, 220 Wolts e Netinho Moreno e Banda Elite.

Confira a programação dos blocos do Carnapauxis 2025:

26/02 – Bloco Vai ou Raxa;

27/02 – Bloco Mirim Unidos do Umarizal;

28/02 – Bloco Serra da Escama;

01/03 – Bloco Águia Negra;

02/03 – Bloco Xupa Osso;

03/03 – Bloco Unidos do Morro.