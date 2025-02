Pré-carnaval em Belém tem escolha da Rainha das Rainhas 2025

O último final de semana do pré-carnaval em Belém foi marcado pela escolha da rainha soberana do carnaval paraense de 2025, durante a 77ª edição do Rainha das Rainhas, o maior concurso de beleza e fantasia da região Norte, realizado há mais de 70 anos e considerado patrimônio do estado do Pará.

O evento ocorreu na noite do último sábado (22), na sede da Assembleia Paraense, no bairro do Marco, em Belém. Centenas de pessoas compareceram ao local, entre familiares e amigos das candidatas, além de fãs do concurso que acompanharam a competição de perto.

Treze clubes disputaram o título, e quem levou a coroa neste ano foi o Clube do Remo, com a candidata Lohanne Lima, que venceu após um jejum de 20 anos. A última vitória do time paraense no concurso foi em 2005. O Clube do Remo é o segundo clube mais vitorioso da história, com 13 títulos, ficando atrás apenas da Assembleia Paraense, com 16 vitórias.

A classificação geral do Rainha das Rainhas 2025 ficou assim:

1. Lohanne Lima - Clube do Remo

2. Eliza Almeida - Cassazum

3. Yanna Meireles - Pinheirense

4. Alana Moraes - Guará Park

5. Sammya Xavier - Bancrévea

6. Daniely Barbosa - Clube de Engenharia

7. Loren Christine - Bragantino

8. Nilvana Lopes - Tuna Luso Brasileira

9. Gabriela Macedo - Casota

10. Pamela Caroline - Paysandu

11. Pâmela Nascimento - Pará Clube

12. Rebecca Sangalli - Assembleia Paraense

13. Danny Santos - CSSA

O concurso Rainha das Rainhas 2025 teve o patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Cata Incorporadora, além do apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.

Confira os blocos durante o período de carnaval em Belém:

• 01 a 04/03 – Circuito Mangueirosa – Ver-O-Rio

• 01 a 03/03 – Desfile de blocos – Outeiro

• 02/03 – Desfile das Escolas de Samba de Mosqueiro – Orla do Farol, Mosqueiro

• 03 e 04/03 – Desfiles de Blocos – Orla do Farol, Mosqueiro

• 04/03 – Bloco CrocoLouco – Praça Amazonas

• 04/03 – Bloco Motohatch – Cotijuba

• 05/03 – Bloco Rabo do Peru – Icoaraci